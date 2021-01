Die Vorsitzende der Linksfraktion im Magdeburger Landtag, Eva von Angern , hat der Landesregierung und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) vorgehalten, in der Corona-Pandemie intransparent zu agieren und so Vertrauen in die Maßnahmen zu verspielen. "Was wir jetzt brauchen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung möglichst hoch zu halten, ist ein Öffnungsweg", sagte von Angern MDR SACHSEN-ANHALT. Diesem müsste eine "offenere Debatte, auch mit Wissenschaft und Forschung" vorausgehen. Auch der Landtag sei für die Bewältigung der Pandemie bislang "völlig ungenutzt" geblieben. Von Angern brachte dafür erneut einen sogenannten Pandemie-Rat ins Spiel.

In einem solchen Gremium sollen Landesregierung und Landtag mit Vertreterinnen und Vertretern von Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Gewerkschaften, Schulen und Sozialverbänden zusammenkommen. Der Rat hätte zwar nur eine beratende Funktion, würde aber jene Gruppen einbeziehen, die derzeit die Last der Pandemie wegzutragen hätten, so von Angern: "Denen werden zur Zeit einfach nur Verfügungen mit Friss-oder-stirb um die Ohren gehauen." Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die ihren Bundessitz in Halle an der Saale hat, habe sich bereits bereit erklärt, an so einem Rat mitzuwirken.