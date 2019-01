Die SPD in Sachsen-Anhalt muss sich zum Ende dieses Jahres einen neuen Vorsitzenden suchen. Landesvorsitzender Burkhard Lischka will sein Amt zum Jahresende niederlegen. Das kündigte der Politiker am Montag in einem Zeitungsinterview an. Der "Volksstimme" sagte Lischka, er wolle den Staffelstab weitergeben. "Das habe ich immer gesagt."