Der Landesvorsitzende der SPD, Burkard Lischka, ist sicher, dass der Weg für Koalitionsverhandlungen freigemacht wird. Das sagte er MDR SACHSEN-ANHALT am Montagabend. Bereits am vergangenen Wochenende hatte er sich für eine Große Koalition ausgesprochen. Der SPD-Parteitag in Wernigerode am vergangenen Wochenende war dem aber nicht gefolgt und hatte beschlossen, eine Große Koalition im Bund abzulehnen. Die SPD wird am Sonntag auf einem Bundesparteitag in Bonn endgültig darüber entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen wird oder nicht.