Die Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt bekommen neue Feuerwehrfahrzeuge, um Waldbrände besser bekämpfen zu können. Das hat ein Sprecher des Innenministeriums MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag mitgeteilt. Die Fahrzeuge sollen demnach kommendes Jahr geliefert werden – und zwar in jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt.

Das Feuer in Bittkau hatte die Feuerwehren stundenlang gefordert. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/Tom Wunderlich

Vor allem vorigen Sommer hatten viele Feuerwehren in Sachsen-Anhalt mit etlichen Waldbränden zu tun. In Erinnerung bleiben zum Beispiel Großeinsätze in der Annaburger Heide oder in der Ortschaft Serno im Landkreis Wittenberg. Auch diesen Sommer waren die Wehren schon gefordert, zum Beispiel bei Feldbränden in Bittkau im Landkreis Stendal und Calbe im Salzlandkreis.