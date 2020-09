Die beiden Lotto-Toto-Geschäftsführer in Sachsen-Anhalt werden mit sofortiger Wirkung entlassen. Das sagte Aufsichtsratschef und Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) nach einer Beratung des Gremiums am Donnerstagnachmittag in Magdeburg. Es sollen Abfindungen ausgehandelt werden. Derzeit führt ein Interimschef die Lotto-Geschäfte.