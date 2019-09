Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Vergabe von Fördermitteln und Jobs bei Lotto in Sachsen-Anhalt ist am Freitag zum ersten Mal zusammengekommen. Dabei sollte zunächst besprochen werden, wie das weitere Vorgehen aussehen soll.

Der Ausschussvorsitzende Andreas Steppuhn (SPD) sagte, der Ausschuss wolle die Aufgaben zügig abarbeiten. "Das bedeutet für mich auch, dass wir uns an Sachverhalten und an Fakten orientieren." Steppuhn betonte zudem, dass es für ihn selbstverständlich sei, auch Rücksicht auf die Menschen bei der Lotto zu nehmen. Er finde es wichtig, Schaden von dieser Landesgesellschaft abzuhalten.

Der Ausschuss soll untersuchen, wer in welcher Höhe Lotto-Fördermittel erhielt, und ob der jeweilige Verwendungszweck eingehalten wurde. Zudem geht es um die Frage, ob und inwieweit persönliche Beziehungen bei der Vergabe von Jobs eine Rolle spielten. Es soll außerdem untersucht werden, ob es Verstöße gegen das Geldwäschegesetz, das Jugendschutzgesetz und das Glücksspielgesetz gegeben hat. Es geht um den Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 31. Januar 2018.

Den Antrag haben die AfD-Fraktion und der fraktionslose André Poggenburg gestellt. Vorab war aus verschiedenen Fraktionen Kritik laut geworden, dass ein Untersuchungsausschuss nicht das richtige Mittel sei. Der Landesrechnungshof will ebenfalls Lotto-Toto genauer unter die Lupe nehmen und auch bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg wird eine im Juli eingegangene Strafanzeige auf ihre Substanz geprüft. Die Ergebnisse der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft will der Ausschuss in seine Arbeit einfließen lassen ebenso wie Prüfergebnisse des Landesrechnungshofs.