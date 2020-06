Sachsen-Anhalts Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann will im anstehenden Landtagswahlkampf als Spitzenkandidatin ihrer Partei antreten. Das hat der Grünen-Landesverband am Donnerstagabend mitgeteilt. Demnach hat Lüddemann bei einem Treffen des Stadtverbands Halle ihre Bereitschaft zur Kandidatur für Platz 1 der Landesliste erklärt. Zudem wolle Claudia Dalbert auch in der nächsten Landesregierung Ministerin sein.