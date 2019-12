Beim Koalitionspartner CDU sieht Lüddemann allerdings interne Schwierigkeiten. Durch die Causa Wendt sei etwas offensichtlich geworden, wovor die Grünen schon lange gewarnt hätten. So würden unterschiedliche Strömungen innerhalb der CDU um Deutungshoheit ringen. Dieses interne Problem der Partei habe auch der Fall Möritz nach außen getragen, sagt die Grünen-Politikerin. Sie hoffe, dass die CDU dieses Problem lösen werde. Zudem müsse geklärt werden, was mit "klarer Kante" in Richtung rechts beschrieben wird, so Lüddemann.

Was die Migrationspolitik angeht, so sprach sich Sachsen-Anhalts Grünen-Chefin dafür aus, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland zu holen. Lüddemann unterstützt damit den Vorstoß des Grünen-Bundeschefs Robert Habeck. Sie sagte, die Lager in Griechenland seien in einem furchtbaren Zustand. Es sei ein Gebot der christlichen Nächstenliebe, Kinder aus diesen menschenunwürdigen Bedingungen herauszuholen. Hier könne sich auch Sachsen-Anhalt mit einem kleinen Kontingent beteiligen.



Insgesamt setzt Lüddemann dabei auf eine europäische Lösung. Sie hoffe sehr, dass die Grundlage dafür in der neuen Europäischen Kommission gelegt werde. Dafür müsse man sich aber an einen Tisch setzen und reden.



Auch andere Bundesländer haben die Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge aus Griechenland angeboten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt einen solchen Schritt allerdings ab. Deutschland leiste in den Lagern bereits massive Hilfe.