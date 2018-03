Sozialbetrug Trümper will EU-Arbeiter strenger kontrollieren

Der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hat gefordert, EU-Arbeitnehmer in Deutschland strenger zu kontrollieren. Trümper sagte dem MDR, das Ziel der Freizügigkeitsregelung in Europa sei gewesen, EU-Bürgern zu erlauben, in einem anderen Land zu leben, wenn sie dort ihren Lebensunterhalt überwiegend selbst verdienen könnten. Das werde aber von Kriminellen unterlaufen. Diese böten den Menschen einen unterbezahlten Job an.