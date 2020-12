Die Frau, die mit zwei ihrer Kinder abgeschoben wurde, heißt Nigar A. Gemeinsam mit ihren Eltern und ihren zwei Brüdern kommt sie 1998 aus Armenien nach Deutschland. Die Familie sind Jesiden, Christen. In Armenien werden sie zwar nicht verfolgt, das Land befindet sich aber schon damals in fortwährenden militärischen Auseinandersetzungen mit dem benachbarten Aserbaidschan.

Vor 15 Jahren begeht Nigar den Fehler ihres Lebens. Damals, sie ist ein 17-jähriger Teenager, verliebt sie sich in Mraz, ihren heutigen Mann. Doch die Eltern akzeptieren die junge Liebe nicht, die beiden gehen deshalb von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt. Hier geben sie sich 2005 unter falschem Namen als syrisches Flüchtlingspaar aus, landen in Halberstadt, später dann in Magdeburg. Ihr Asylantrag wurde da bereits abgelehnt.

So erzählt es Aziz, der Bruder von Nigar, am Telefon. Er lebt noch immer in Niedersachsen. Als er am Abend des 7. Dezember von der gerade stattfindenden Abschiebung erfährt, packt er seine Eltern in sein Auto und rast gen Osten. Als er ankommt, befindet sich Nigar bereits in einem Polizeitransporter.

Nigar und ihr Mann hatten sich in einer Nachbarswohnung aufgehalten, als Polizei und Ausländerbehörde bei den A.s klingeln. Die Kinder öffnen die Tür. "Ihr könnt mich nicht abschieben, ich schreib morgen die letzte Klassenarbeit", soll der älteste Sohn den Beamten entgegnet haben. Die Mutter bricht wenig später zusammen.

Aziz sagt, er habe immer wieder einen Abschiebetitel von der Polizei verlangt, analog zu einem Durchsuchungsbeschluss, wie ihn Ermittlungsrichter ausstellen. Er hofft, diesen anfechten zu können. Ein solches Dokument habe ihm aber kein Beamter zeigen können.

Nach Aufenthaltsgesetz und Asylgesetz muss eine Abschiebung vorher angedroht werden. Meistens passiert das dann, wenn Menschen mitgeteilt wird, dass sie ausreisepflichtig sind. Sie haben dann eine Frist, um selbst auszureisen. Lassen sie die verstreichen, sind die Behörden rechtlich dazu verpflichtet, sie abzuschieben.

Den A.s – damals noch unter falscher Identität – soll ihre Ausreisepflicht bereits im November 2006 mitgeteilt worden sein, als ihr Asylverfahren und eine anschließende Klage gescheitert waren. Nigar ist zu diesem Zeitpunkt schwanger. Die Tochter kommt 2007 auf die Welt, eine weitere und zwei Söhne folgen. Der Jüngste ist heute drei Jahre alt und gemeinsam mit seiner Mutter und der jüngeren Schwester, 7, in Armenien gelandet. Ein ältere Sohn, 11, ist weiterhin abgetaucht, die älteste Tochter, 13, befindet sich seit dieser Woche in stationärer psychiatrischer Behandlung.

Während sich Nigars Brüder wirtschaftliche Existenzen in Deutschland und Europa aufbauen, lebt sie mit Partner und Kindern von Asylbewerberleistungen, die aufgrund der Identitätstäuschung auch noch gekürzt werden. Familie A. ist in Magdeburg nur geduldet.

Aziz sagt, er hätte seine Schwester und seinen Schwager 2018 ausfindig gemacht und aufgefordert reinen Tisch zu machen. "Das hat keine Zukunft", will er ihnen gesagt haben. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten weder Nigar noch ihr Mann einen Job annehmen.

Paradoxerweise bedeutet die Aufklärung ihrer wahren Identität zwar, dass Nigar und Mraz endlich arbeiten können – er soll anschließend einen unbefristeten Vertrag als Lagerist bekommen haben, sie bis zum ersten Corona-Lockdown auf 30-Stunden-Basis gekellnert haben. Zur selben Zeit ermöglichen sie damit aber die Abschiebung ihrer Familie. Denn: "Diese konnte erst jetzt nach Feststellung der tatsächlichen Personalien der Eltern und der amtsgerichtlichen Änderung der Geburtenregistereinträge der Kinder erfolgen", schreibt die Pressestelle der Stadt im Namen der Ausländerbehörde Magdeburg. Wessen Identität nicht zweifellos geklärt werden kann, kann in Deutschland nicht abgeschoben werden. Auch ist Identitätstäuschung zwar keine Straftat, im Asylrecht hat sie aber dennoch meist schwere Konsequenzen.

Die vier Kinder, die allesamt in Deutschland geboren sind und (die ältesten drei) hier zur Schule gingen, und nie in Armenien gelebt haben, geschweige denn Armenisch können, haften in diesem Fall für ihre Eltern. Nigar selbst soll Jezidisch sprechen. Sie ist keine Islamistin und keine Gewalttäterin. Der Staat aber beharrt auf der Ausreisepflicht, die schon vor der Geburt der Kinder bestanden hat. Er bleibt hart. Nicht zum ersten Mal.