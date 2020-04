In Bus, Bahn und Geschäften Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt ab Donnerstag

Sachsen-Anhalt führt die Mundschutzpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen ein. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat die Landesregierung beschlossen, dass ab Donnerstag "eine textile Barriere im Sinne eines Mund-Nasen-Schutzes" getragen werden muss. Laut der Deutschen Presse-Agentur soll die Pflicht dann von 0 Uhr an gelten. Zudem sollen weitere Lockerungen beschlossen werden – so dürfen Tierparks, Zoologische und Botanische Gärten sowie ähnliche Freizeitangebote ab sofort wieder unter Auflagen für den Publikumsverkehr öffnen.

Am Dienstagvormittag hat das Kabinett um Ministerpräsident Reiner Haseloff darüber beraten. Er hatte sich bereits am Montag in der MDR-Sendung "FAKT IST!" für die Maskenpflicht stark gemacht.