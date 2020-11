Sachsen-Anhalt ist sowohl in der Vergangenheit mit dem sogenannten "Sachsen-Anhalt-Plan" als auch in der näheren Zukunft von den bundesweit einheitlichen Absprachen abgewichen. Begründet wurde das im Fall von vorzeitigen Lockerungen im Mai mit den niedrigen Infektionszahlen des Landes. Auch jetzt ist – laut Ministerpräsident Reiner Haseloff – das Ziel, die Infektionszahlen so niedrig zu bekommen, dass man den zwischenzeitlich ausgesetzten Sachsen-Anhalt-Plan wieder aufnehmen kann.

Außerdem setzt das Land, beispielsweise bei den Kontaktregelungen, viel stärker auf Freiwilligkeit statt auf Verbote. So schreibt das Land beispielsweise in der derzeit gültigen achten Verordnung: "Durch die Umwandlung des Kontaktverbots in eine Kontaktempfehlung wird das gesellschaftliche Verhalten im Hinblick auf die Reduzierung physischer Kontakte in hohem Maße in die eigene Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger des Landes gestellt. Dies kann zu einer stärkeren Akzeptanz der Hygieneregeln beitragen und damit perspektivisch weitere Lockerungen ermöglichen. Zugleich wird die Stärkung der Eigenverantwortung mit dem Appell zur stärkeren Selbstbeobachtung, Selbstdisziplin und freiwilligen Stärkung des Gemeinwohls verbunden." Anders ist es zum Beispiel in Baden-Württemberg geregelt. Hier heißt es in der aktuellen Verordnung: "Zur Verfolgung dieser Ziele werden in dieser Verordnung Ge- und Verbote aufgestellt, die Freiheiten des Einzelnen einschränken. Die Umsetzung dieser Regelungen erfolgt einerseits in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und andererseits durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden."