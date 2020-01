Wer sich für Landespolitik interessiert, kann sich schon jetzt die Sitzungen des Landtags ansehen – entweder direkt vor Ort am Magdeburger Domplatz oder per Livestream im Netz. Der Landtag tagt öffentlich. Das soll in Zukunft auch für die Ausschüsse gelten. Die gelten nicht ohne Grund als das wichtigste Werkzeug, was parlamentarische Arbeit angeht. In den Fachausschüssen – beispielsweise für Finanzen oder Inneres und Sport – wird auf den Weg gebracht, was später im Landtag verhandelt wird. Künftig also sollen auch diese Ausschüsse öffentlich tagen. Das Stichwort lautet Transparenz.