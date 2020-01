Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Sachsen-Anhalt bekommen für ihre Engagement künftig höhere Entschädigungen. Pro Einsatz soll es bis zu 15 statt bislang zehn Euro geben, für Bereitschaften sieben statt fünf Euro. Die Regelung soll rückwirkend zum 1. Januar gelten. Innenminister Stahlknecht nannte die Neuerung eine "Verneigung vor dem Ehrenamt Feuerwehr".

Der Vorsitzende des Feuerwehr-Verbandes Kai-Uwe Lohse warnte gleichzeitig davor, dass zu hohe Aufwandspauschalen die Grenze zu einer beruflichen Tätigkeit verwischen könnten: "Wir bewegen uns in eine Richtung, wo wir in eine Beschäftigungssituation kommen." 2015 gab es in Sachsen-Anhalt etwa 32.500 Freiwillige Feuerwehrleute.