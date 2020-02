Kommentar zum Fall Lars-Jörn Zimmer "Etlichen CDU-Abgeordneten fällt glaubhafte Distanz zur AfD schwer"

Der Vize-Fraktionschef der CDU, Lars-Jörn Zimmer, wird seine Funktion im CDU-Landesvorstand zunächst nicht weiter ausüben. Das ist, wenn man so will, eine Konsequenz, aber aus meiner Sicht eine windelweiche.

Zimmer steht ja nicht zum ersten Mal wegen seiner Nähe zur AfD in der Kritik. Er gehört zu den Verfassern einer höchstumstrittenen Denkschrift. Demnach will er das Soziale wieder mit dem Nationalen versöhnen. Seine Offerten in Richtung AfD hat der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht schon mehrmals kritisiert. Aber es blieb immer bei einem "Du, Du!"



Der geschäftsführende Landesvorstand der CDU einigte sich nun am Sonntag, den 16. Februar, mit Lars-Jörn Zimmer darauf, dass dieser sein Amt im Parteivorstand zumindest ruhen lässt. In einer kurzen Pressemitteilung wird der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht mit den Worten zitiert: "Um weiteren Schaden von der Partei und der Person abzuwenden, wird Lars-Jörn Zimmer seine Funktion als Beisitzer im CDU-Landesvorstand, bis zur nächsten Wahl des Landesvorstandes, nicht weiter ausüben."