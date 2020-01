Handwerker in Sachsen-Anhalt sind verärgert. Grund ist eine lange angekündigte Prämie für die bestandene Meisterausbildung, die noch immer nicht ausgezahlt wird. Eigentlich hatte das schon im zweiten Halbjahr des abgelaufenen Jahres der Fall sein sollen. Grund für die Verzögerung: Das Förderprogramm für die sogenannte Meisterprämie liegt auf Eis. Wann die Prämie ausgezahlt werden kann, ist nach den Worten von Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) unklar.

Konkret geht es um einen Zuschuss von 1.500 Euro, den Handwerker bekommen sollen, wenn sie ihren Meisterabschluss schaffen. Die Prämie soll ein Zeichen der Anerkennung sein, auf die das Handwerk schon seit langem dringt. In den Betrieben und Handwerkskammern argumentiert man mit einer Ungleichbehandlung: Während angehende Meister ihre kostspielige Ausbildung selbst zahlen müssen, ist ein Hochschulstudium nahezu kostenfrei. Die Prämie sollte deshalb auch nach Meinung der Magdeburger Handwerkskammer lieber gestern als morgen eingeführt werden. Sprecherin Anja Gildemeister sagt: "Wir wünschen uns die Prämie sehr, sie ist ein wichtiges Signal." Dass die Prämie in Frage stehe, sei bedauerlich.

Tatsächlich ist aktuell nicht nur unklar, wann die Prämie kommt – sondern auch, in welcher Form. Wirtschaftsminister Willingmann sagt, dass das auch an Plänen der Bundesregierung liegt. Sie will angehende Meister über das sogenannte Aufstiegs-BaföG stärker finanziell unterstützen. "Wir wollen das Handwerk weiter fördern", sagt der Minister und räumt ein: "Wir wollen auch keine Doppelung."