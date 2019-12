Die Schwarze Sonne ist ein okkultistisches Symbol der nationalsozialistischen Schutzstaffel. Das Zeichen wurde zuerst 1934 in der SS-Ordensburg in Büren, der Wewelsburg, als Ornament in einem Versammlungssaal genutzt. In dem Raum der SS-Obergruppenführer diente das Sonnenrad als zentrales Symbol. Bereits seit den 1990er Jahren wird es in der Neonazi-Szene verstärkt als Ersatzsymbol für das verbotene Hakenkreuz verwendet.

Robert Möritz war nach eigenen Angaben bis diese Woche Mitglied bei Uniter. Bildrechte: CDU

Am 6. Dezember war der CDU-Mann Möritz an einer Spendenaktion des gemeinnützigen Vereins in Leipzig beteiligt, auf seinen Accounts in sozialen Medien trug er Symbole von Uniter. Auf der Seite des Vereins ist Möritz nur verpixelt abgebildet.



Der Verein entstand als Zusammenschluss von Mitgliedern mehrerer militärischer und polizeilicher Kommandoeinheiten. In Chatgruppen sollen sich Mitglieder ausgetauscht haben, aufgeteilt nach der Bundeswehrstruktur in Ost, West, Süd und Nord. Genauso wie die zugehörigen Chats, ist auch Uniter in Himmelsrichtungen aufgeteilt. Vor allem die Chat-Gruppe Nordkreuz geriet ins Visier von Ermittlern. In der Gruppe wurde besprochen, an einem Tag X politische Gegner mit Lastwagen der Bundeswehr in Lager zu deportieren. Überlegungen zu Massenmorden waren nach Recherchen der taz ebenfalls Teil der Chatverläufe.