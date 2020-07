Der Leiter des Polizeieinsatzes beim rechtsextremen Anschlag in Halle hat erst spät von einem Schusswechsel zwischen dem Täter und Polizisten erfahren. Der Beamte wurde am Donnerstag als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages in Magdeburg angehört. Dabei sagte er aus, Sicherheitskräfte vor Ort hätten auf die Frage, ob sie geschossen hätten, nicht geantwortet. Er vermute, sie hätten so unter dem Eindruck des Einsatzgeschehens gestanden, dass sie die Frage nicht gehört hätten.