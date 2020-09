In der gerichtlichen Auseinandersetzung um den früheren IBG-Manager Dinnies Johannes von der Osten ist es nach jahrelangem Rechtsstreit zu einer Entscheidung gekommen. Das berichten dpa und "Mitteldeutsche Zeitung" übereinstimmend. Demnach ist an den früheren Manager eine Summe von 5,3 Millionen Euro plus Zinsen zu zahlen. Es handelt sich dabei um einen Teil der Verdienstausfälle, die von der Osten durch seine Kündigung im Jahr 2013 erlitten hat. Die IBG ist eine landeseigene Beteiligungsgesellschaft.