Nach Sondersitzung Lotto-Geschäftsführerin nach monatelanger Kritik freigestellt

Die Chefin der Lotto-Gesellschaft Sachsen-Anhalt, Maren Sieb, und ihr Stellvertreter, Ralf von Einem, werden vorerst von ihrem Posten freigestellt. Darauf hat sich am Montagabend der Aufsichtsrat des Unternehmens in einer außerordentlichen Sitzung geeinigt. Die Entscheidung wurde den beiden am Dienstagmittag mitgeteilt. Die Freistellung erfolgt mit sofortiger Wirkung. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT soll dadurch Schaden vom Unternehmen Lotto abgewendet werden. Allerdings gelte die Unschuldsvermutung. Kommissarisch wird die Geschäftsführung von Lotto Sachsen-Anhalt von einer Person aus dem Innenministerium übernommen. Das Unternehmen befindet sich in Landesbesitz.