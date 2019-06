Landtag Linke fordert von Haseloff Vertrauensfrage

Eine Woche nach der Abstimmung über einen Antrag der AfD-Landtagsfraktion zur Einsetzung einer Enquete-Kommission gegen Linksextremismus, sorgt das Abstimmungsverhalten eines Großteils der CDU weiter für Streit in der schwarz-rot-grünen Koalition. Viele Christdemokraten hatten gemeinsam mit der AfD dafür gestimmt, den Linksextremismus in Sachsen-Anhalt untersuchen zu lassen.

Für den grünen Koalitionspartner ist das ein klarer Tabubruch. Die Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sagte am Rande ihrer Sommerklausur in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT: "Zusammenarbeiten und gemeinsames Abstimmungsverhalten ist das Wesen einer Koalition." Dass die CDU mit der AfD stimme müsse ein einmaliger Fall bleiben und dürfe nicht zum Standard werden. Die CDU sei ihrem selbstgewählten Motto "Abgrenzen, nicht ausgrenzen" nicht treu geblieben. Lüddemann verwies auf den Koalitionsvertrag. "Wir erwarten künftig ausnahmslos Verlässlichkeit und Vertragstreue."

Auch die linke Opposition kritisierte das Stimmverhalten der CDU. Bei einem Pressegespräch sagte der Fraktionsvorsitzende Swen Knöchel: "Wir haben am letzten Donnerstag erlebt, wie sich die CDU sehr an die AfD angenähert hat." Seit der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin wisse man, dass das offensichtlich nicht die Linie der CDU sei. Ministerpräsident Reiner Haseloff habe eine klare Haltung gegenüber der AfD festgelegt. Diese Haltung habe seine Partei und Fraktion offensichtlich verlassen. "Deswegen fordern wir auf, dass Herr Ministerpräsident Haseloff das tut was man in so einem Moment tut, nämlich die Vertrauensfrage zu stellen und klar zu machen, welche Mehrheit ihn im Land hier noch trägt."