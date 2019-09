Glock 46 Das sind die neuen Pistolen der Polizei in Sachsen-Anhalt

Die Polizei in Sachsen-Anhalt bekommt neue Dienstwaffen. Als erstes Bundesland überhaupt stattet das Land Polizeibeamte hierzulande mit einer Glock 46 aus, gebaut in Österreich. Am Mittwoch wurden die ersten Pistolen an der Polizeifachhochschule in Aschersleben übergeben. Chefkonstrukteur Friedrich Dechant sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Waffen seien extra für den deutschen Markt umgerüstet worden.