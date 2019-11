Landesparteitag in Magdeburg Neue Doppelspitze der Grünen: Sziborra-Seidlitz und Striegel

Striegel und Sziborra-Seidlitz nach ihrer Wahl Bildrechte: dpa

Susan Sziborra-Seidlitz ist 42 Jahre alt und wohnt in Quedlinburg. Seit 2010 Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Von 2013 bis 2017 war sie Vorsitzende des Kreisverband Harz. Im Juni 2016 wurde sie als Nachfolgerin von Cornelia Lüddemann zur Landesvorsitzenden der Grünen in Sachsen-Anhalt gewählt. Seit 2018 hatte sie diese Position zusammen mit Britta-Heide Garben begleitet.



Sebastian Striegel lebt in Merseburg ist seit 1998 Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und seit 2011 Landtagsabgeordneter in Magdeburg. Er ist Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen und innenpolitischer Sprecher und für die Themen Sport, Recht, Demokratie, Kirchen, Gleichstellung, Lesben- und Schwulenpolitik in der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt.