Mit Plakaten wie diesem wirbt das Land seit Donnerstag für Nachwuchs in den Freiwilligen Feuerwehren Sachsen-Anhalts. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Ina Härter und Nils Wittke sind die neuen Gesichter der Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt. Ihre Gesichter prangen auf den Plakaten, mit denen seit Donnerstag für das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr geworben wird. Härter und Wittke engagieren sich ehrenamtlich als Brandschützer in der Freiwilligen Feuerwehr Hasselfelde im Harz. Sie rücken aus, wenn es in der Nachbarschaft brennt, erste Hilfe nach einem Unfall gefragt ist oder die technischen Fertigkeiten der Feuerwehr benötigt werden. Härter und Wittke machen das wenn nötig Tag und Nacht. An sieben Tagen in der Woche. Kurzum: Sie sind für das Zusammenleben unverzichtbar – wie knapp 32.000 andere ehrenamtliche Feuerwehrleute in Sachsen-Anhalt. Härter und Wittke haben beide einen Job, in der Feuerwehr engagieren sie sich in ihrer Freizeit.

Nils Wittke, Ina Härter und Innenminister Holger Stahlknecht (von links) bei der Vorstellung der neuen Feuerwehr-Kampagne Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Für die beiden ist das selbstverständlich. Um die 20 Jahre ist Ina Härter jetzt schon bei der Freiwilligen Feuerwehr. In die Wiege gelegt worden sei ihr das, sagt sie, als am Donnerstagmorgen auf dem Domplatz die neue Feuerwehrkampagne des Landes Sachsen-Anhalt vorgestellt wird. Ihre Familie sei eine Feuerwehr-Familie, erklärt Härter. Auch Nils Wittke kommt aus einer Familie, in der man sich in der Feuerwehr engagiert. Als er vor zehn Jahren selbst Mitglied der Einsatzabteilung wurde, war das allerdings nicht ganz freiwillig. "Wir waren im Urlaub und haben gewettet", erzählt Wittke. Der Einsatz: Wenn Wittke verliert, muss er seinen Bekannten mit zum Dienstabend bei der Feuerwehr begleiten. Wittke verlor. Und ist ein Jahrzehnt später noch immer dabei, wenn die Feuerwehr in Hasselfelde ausrückt. Dass er damals gewettet hat, bereut Wittke nicht. Im Gegenteil.