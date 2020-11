Anonymes Schreiben ans Innenministerium Neue Rassismus-Vorwürfe gegen Polizeibeamte in Sachsen-Anhalt

Es ist erst wenige Wochen her, da wurden Antisemitismus-Vorwürfe gegen Polizeibeamte aus Magdeburg laut. Kurz darauf kündigte Sachsen-Anhalt an, sich einer Studie zu Rassimus in der Polizei anzuschließen. Doch nun gibt es neue Vorwürfe. In einem anonynem Schreiben an das Innenministerium berichtet eine Frau, fremdenfeindliche Äußerungen seien bei der Polizei an der Tagesordnung.