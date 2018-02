Die SPD in Sachsen-Anhalt erlebt eine Welle von Neueintritten. Wie Parteisprecher Martin Krems-Möbbeck MDR SACHSEN-ANHALT sagte, haben sich bis zum Ende der vergangenen Woche mehr als 260 Menschen angemeldet. Seit Mitte Januar wäre das ein Zuwachs um sieben bis acht Prozent. Jetzt komme es darauf an, ob der jeweilige Ortsverein die Leute auch aufgenommen habe. Er hoffe, dass so viele wie möglich von den Neumitgliedern auch am Mitgliederentscheid über eine Neuauflage der Großen Koalition teilnehmen dürften.

Nach den Worten Krems-Möbbecks ist es das erste Mal, dass die SPD in Sachsen-Anhalt so viele Neueintritte in so kurzer Zeit hat. Die meisten Neueintritte gebe es in den beiden großen Städten Magdeburg und Halle. Die Hälfte der Interessenten dort sei im Juso-Alter, also bis zu 35 Jahre alt, die andere Hälfte nicht.

Ziel: Neumitglieder halten

Krems-Möbbeck äußerte die Hoffnung, dass der Großteil der neuen SPD-Mitglieder in der Partei bleibt. Nach dem bisher letzten Mitgliedervotum der SPD zu einer Großen Koalition 2013 seien 90 Prozent der damals neuen Mitglieder in der Partei geblieben.

Krems-Möbbeck kündigte zu einem möglichen neuen Koalitionsvertrag mit der Union für Mitte Februar drei Regionalkonferenzen in Sachsen-Anhalt an – in Magdeburg, Halle und Stendal.

Juso-Kampagne gegen Große Koalition

Am Dienstagabend, 18 Uhr, endet die Frist, bis zu der neue Mitglieder in die SPD eingetreten sein müssen, um an dem Mitgliederentscheid zur Großen Koalition teilnehmen zu dürfen. Davon hängt ab, ob Union und Sozialdemokraten das Bündnis tatsächlich eingehen. Die Jugendorganisation der SPD, Jusos, hatte zu massenhaften Parteieintritten aufgerufen, um bei der Abstimmung eine erneute GroKo zu verhindern.

Bereits vor vier Jahren hatten die SPD-Mitglieder nach Abschluss der Verhandlungen über den Koalitionsvertrag abgestimmt. Damals hatten knapp 76 Prozent ihre Stimme für eine Große Koalition abgegeben. Es wird erwartet, dass das Ergebnis in diesem Jahr deutlich knapper ausfällt – nicht zuletzt wegen der "NoGroKo"-Kampagne der Jusos.

