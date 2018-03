Landtag Kirchner zum neuen AfD-Fraktionschef gewählt

Oliver Kirchner ist zum neuen Vorsitzenden der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt gewählt worden. Das gab eine Sprecherin der Fraktion am Dienstag bekannt. Nach ihren Angaben wurde Ulrich Siegmund aus Havelberg zum ersten Stellvertreter von Kirchner gewählt.

Die Sitzung der Fraktion dauere an. Reaktionen aus der Fraktion werde es am Dienstag nicht geben, sagte die Sprecherin und verwies auf eine Pressekonferenz der AfD am Mittwoch. Dann würden sich Kirchner und Mitglieder des Fraktionsvorstands äußern. Oliver Kirchner tritt die Nachfolge des bisherigen Fraktionschefs André Poggenburg an.