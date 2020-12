Neujahrsansprache Haseloff hofft auf Entspannungen 2021

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff geht vorsichtig optimistisch in das neue Jahr. Zwar habe die Corona-Pandemie auch einschneidende Auswirkungen auf Sachsen-Anhalt. Mit den Impfstoffen gebe es aber die Chance, das Virus in Schach zu halten, sagt Haseloff in seiner Neujahrsansprache.