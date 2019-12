Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zieht in seiner Neujahrsansprache eine positive Bilanz für 2019. So sei das Bauhausjubiläum ein großer Erfolg mit Gästen aus aller Welt gewesen. Zudem sei die wirtschaftliche Entwicklung solide und Sachsen-Anhalt für Unternehmer nach wie vor ein attraktiver Standort. Es werde in den Ausbau der Infrastruktur und den Breitbandausbau investiert, Eltern seien bei der Kinderbetreuung entlastet und andere wichtige Vorhaben der Regierungskoalition ebenfalls umgesetzt worden.