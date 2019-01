Neujahrsansprache Haseloff: Erfolge und Herausforderungen für Sachsen-Anhalt

Ministerpräsident Reiner Haseloff erinnert in seiner Neujahrsansprache an die friedliche Revolution in der DDR, die sich 2019 zum 30. Mal jährt. In den Folgejahren hätten die Sachsen-Anhalter große wirtschaftliche Herausforderungen bewältigt. Haseloff betonte, Sachsen-Anhalt habe Erfolg gehabt. Als wichtige Herausforderung für 2019 nannte Haseloff den Strukturwandel in den Kohleregionen des Landes.