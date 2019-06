Ende Juli soll die EU-Kommission darüber entscheiden, ob die geplante Rettung mit dem europäischen Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Erst danach solle der nötige Staatsvertrag den Abgeordneten der beteiligten Bundesländer zur Zustimmung vorgelegt werden. Eigentlich war das schon für Anfang Juni geplant – nun soll der Staatsvertrag erst im August in die Landtage von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt eingebracht werden. Da der Vertrag zwei Mal in den Länderparlamenten behandelt werden muss, können ihm die Abgeordneten frühestens im September zustimmen.

Trotz der Verzögerung bleiben die verantwortlichen Finanzministerien gelassen. Sowohl in Magdeburg als auch in Niedersachsen sei man optimistisch, dass das Geld bis Ende des Jahres bereitgestellt werde. Erst am Freitag sagte ein Sprecher der Bank, dass die bisherigen Träger die Grundlagenvereinbarung unterzeichnet hätten und die Rettung damit formell besiegelt worden sei.