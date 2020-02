Die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt fordern von der Landespolitik mehr Geld für Investitionen. In einem offenen Brief appellieren sie, die jahrelange Unterfinanzierung zu beenden.

In dem Brief heißt es wörtlich: "Unsere wirtschaftliche Lage verschlechtert sich zunehmend. […] 2019 musste das erste Krankenhaus in Sachsen-Anhalt Insolvenz anmelden. 2020 wird ein kleines Krankenhaus im nördlichen Teil Sachsen-Anhalts aufgrund der finanziellen Schieflage schließen. Mindestens ein Drittel schreibt rote Zahlen."

Wer von uns wird der nächste sein? Sachsen-Anhalts Krankenhäuser in einem offenen Brief

Die Krankenhäuser unterstützen dabei eine Initiative von Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Ihr Plan sieht ein vierjähriges Kreditprogramm in Höhe von 700 Millionen Euro vor. Die CDU hält Grimm-Bennes Vorschlag bislang allerdings für nicht finanzierbar. Die Gespräche in der Koalition über das Programm wurden verschoben.



Die Krankenhäuser haben diesen Umstand mit "großer Bestürzung" im offenen Brief zur Kenntnis genommen. Das Geld aus Grimme-Bennes Vorschlag sollte aus Sicht der Krankenhäuser in mehr Personal, dringende Strukturanpassungen und die Digitalisierung investiert werden.

Krankenhäusern fehlen 1,5 Milliarden Euro

Sozialministerin Petra Grimm-Benne Bildrechte: Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt Sozialministerin Grimme-Benne sagte am Dienstag: "Ich freue mich, dass sich die Krankenhausgesellschaft mit ihrem offenen Brief erneut hinter die Forderung gestellt hat." Es bestehe dringender Investitionsbedarf. Zwar setze sich Sachsen-Anhalt auch für Veränderungen in der Krankenhausfinanzierung auf Bundesebene ein, aber auch das Land habe eine Verantwortung. Man habe für die notwendigen Investitionen zu sorgen, die die Krankenhäuser bräuchten, um Leistungen qualitätsgerecht erfüllen zu können.

Die von Grimm-Benne geforderten 700 Millionen sind laut der Sozialministerin auch auf Basis einer wissenschaftlichen Studie des ISW ermittelt worden. Die Krankenhausgesellschaft hat in einer eigenen Studie einen Investitionsstau von 1,5 Milliarden Euro ausgemacht – die beiden Unikliniken in Halle und Magdeburg gar nicht eingerechnet.

Haushalt kommende Woche Thema im Landtag