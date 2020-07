Der Asylbewerer Oury Jalloh war am 7. Januar 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt, gefesselt an Händen und Füßen. Sein Körper hatte schwere Verbrennungen aufgewiesen. Die Todesumstände von Jalloh sind trotz zweier Gerichtsverfahren bis heute nicht endgültig geklärt. Zuletzt war der Fall in einer neuen Feature-Reihe des Westdeutschen Rundfunks minutiös rekonstruiert worden. Die Ergebnisse der Recherche hatten nahegelegt, dass Jalloh in staatlicher Obhut ermordet worden ist.