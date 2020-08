Henriette Quade, Linken-Politikerin und Mitglied im Rechtsausschuss, denkt, dass der Abschlussbericht Nötzels und Montags lückenhaft bleiben wird. "Ich gehe davon aus, dass der Bericht nicht Aufschluss gibt über das, worüber er Aufschluss geben sollte", so Quade im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Das sei aber nicht die Schuld der Sonderberater. "Das haben in erster Linie das Justizministerium und die Koalition zu verantworten, die das Fragerecht in letzter Sekunde und aus heiterem Himmel gekippt haben." Quade bezieht sich dabei darauf, dass die mit dem Fall Oury Jalloh befassten Richter und Staatsanwälte nicht befragt werden konnten.

Karsten Kiesant, Leiter des Politikressorts bei MDR SACHSEN-ANHALT schätzte Mitte Juli im MDR-Podcast "Was bleibt?" ein, dass der Wunsch in der Politik bleiben werde, doch noch einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. "Wieder einmal sieht Sachsen-Anhalt bei der Aufarbeitung des Falles Oury Jalloh nicht gut aus", sagte er. "Alle, die am Aufklärungswillen der Justiz bisher gezweifelt haben, so ist mein Eindruck, die werden sich eher bestätigt fühlen. Und im Bericht dieser Sonderermittler, den wir für Ende August erwarten, bleibt am Ende garantiert eine Leerstelle, nämlich da, wo es um die Justiz geht. Und es bleibt, zumindest bei der Linken, der Wunsch, doch noch einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Ob sie den bekommen werden, werden wir sehen", so Kiesant.