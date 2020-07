Neuer Kinder- und Jugendbeauftragter "Die Zeit, in der über den Kopf von Kindern hinweg entschieden wurde, ist vorbei"

Holger Paech ist seit Anfang Juli der neue Kinder- und Jugendbeauftragte Sachsen-Anhalts. Er folgt auf Gerd Keutel, der nach 13 Jahren im Amt in Rente gegangen ist. Der 55-jährige Paech ist ausgebildeter Journalist und war 18 Jahre lang Pressesprecher im Sozialministerium. In den letzten Jahren hat er Erfahrungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit gesammelt: 2017 leitete er er die Geschäftsstelle der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder, dann übernahm er das Referat "Frühe Hilfen und Kinderschutz". MDR SACHSEN-ANHALT hat ihn gefragt, was er in seinem neuen Posten vorhat.

MDR SACHSEN-ANHALT: Was ist als Kinder- und Jugendbeauftragter Ihre Aufgabe?

Holger Paech will, dass die Wünsche von Kindern Eingang in die Politik finden. Bildrechte: MDR/Holger Paech Holger Paech: Ich bin quasi der Fürsprecher der Kinder und Jugendlichen und manchmal auch der Eltern. Ich höre den jungen Leuten zu, was sie brauchen und sie motiviere sie, aktiv zu werden, sich einzumischen und ihr Leben selbst mitzugestalten. Aber ich bin auch die mahnende Stimme, die dafür sorgt, dass die Stimmen der Kinder in Politik und Gesellschaft überhaupt ernst genommen werden. Außerdem bin ich der Ansprechpartner für den den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. Wir sind eines der ersten Bundesländer, die einen solchen Posten geschaffen haben.



Was können denn die Eltern von Ihnen erwarten?



Zwar bin ich zuvorderst Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche, aber natürlich können sich auch Eltern an mich wenden. Ich leite ja auch die Geschäftsstelle der Landeselternvertretung der Kindergärten und unterstütze damit auch die Eltern dabei, sich in den Kitas einzubringen. Ich möchte auch Ratgeber für die Eltern sein. Wenn wir Kinder besser vor sexueller Gewalt schützen wollen, müssen wir auch die Erziehungskompetenzen der Eltern stützen. Die müssen ihren Kindern beibringen, wie sie in schwierigen Situationen reagieren und sich wehren können.

Was sind die wichtigsten Themen, die Sie angehen wollen?

Mir sind vor allem die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern und Jugendlichen und der Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern wichtig. Die Zeit, in der über den Kopf von Kindern hinweg über sie entschieden wurde, ist vorbei, dafür stehe ich. Auch beim Thema Kindesmissbrauch will ich dazu beitragen, dass wir permanent aktiv dagegen kämpfen – nicht nur, wenn gerade öffentlich darüber diskutiert wird. Es ist nach wie vor eine Tatsache, dass ein betroffenes Kind im Schnitt sechs bis sieben erwachsene Personen ansprechen muss, bis sie ihm glauben. Das ist zu lang. Wir müssen da sensibler hinsehen.

Was wollen Sie denn konkret dagegen tun?

Ich will dafür sorgen, dass alle Fachkräfte, die mit Kindern zu tun haben, jeder Erzieher, jede Chorleiterin, jeder Trainer, bei dem Thema fit ist. Sie sollen wissen, wie sie erkennen, wenn ein Kind missbraucht wird, sie sollen wissen, wo sie das melden müssen und vor allem, wie sie dem Kind bestmöglich helfen können.

Was wollen Sie noch ändern?

Auch rechtlich, finde ich, sollte sich einiges ändern. Ich wünsche mir, dass sexueller Kindesmissbrauch nicht länger ein bloßes Vergehen ist, sondern eine Straftat. Meiner Meinung nach dürfte er auch nicht verjähren, so wie Mord. Die Opfer sind teilweise fürs Leben gebrochen. Gern würde ich Betroffenen auf ersparen, immer wieder vor Gericht befragt zu werden und alles wiederholen zu müssen. Beispielsweise könnte ein Videoschnitt von der polizeilichen Befragung auch vor Gericht gelten.