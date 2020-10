Landtag in Sachsen-Anhalt Parteien fordern mehr Mitsprache bei Corona-Politik

Sachsen-Anhalts Parteien wünschen sich, dass der Landtag mehr in die Entscheidungen über Maßnahmen in der Corona-Pandemie eingebunden wird. Die Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Landtag kritisieren gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT die derzeitigen Absprachen. Über Maßnahmen in der Corona-Pandemie berät und entscheidet in Sachsen-Anhalt das Kabinett, das aus den Ministerinnen und Minister der Regierung besteht.