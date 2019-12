Die Landes-CDU trifft sich am Samstag in Magdeburg.

Die Landes-CDU trifft sich am Samstag in Magdeburg.

Die Landes-CDU trifft sich am Samstag in Magdeburg. Bildrechte: MDR/Isabell Hartung

Die CDU von Sachsen-Anhalt ist am Samstag in Magdeburg zu einem kleinen Parteitag, dem 16. Landesausschuss, zusammengekommen. Rund 100 Delegierte wollen über den künftigen Kurs und das Profil der Landespartei abstimmen. Dazu hat die CDU ein Grundlagenpapier ausgearbeitet, dass am Samstag abschließend beraten und beschlossen werden soll.