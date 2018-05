Asylpolitik Innenministerium will Asylbewerber länger in Erstaufnahmen unterbringen

Asylsuchende in Sachsen-Anhalt sollen künftig länger in der Erstaufnahme bleiben können als bisher. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Die maximale Aufenthaltsdauer soll demnach vervierfacht werden und dann zwei Jahre betragen. Bisher können Asylbewerber bei geringer Aussicht auf einen erfolgreichen Asylantrag bis zu einem halben Jahr in der Erstaufnahme bleiben. Dann müssen sie auf die Kommunen verteilt werden.

Mit der geplanten Verlängerung der Frist auf zwei Jahre sollen laut Innenministerium die Kommunen entlastet und Ausreise und Abschiebung abgelehnter Asylbewerber erleichtert werden. Noch gibt es in der Landesregierung zu diesem Thema aber keine Einigung. Der Grünen-Innenpolitiker Sebastian Striegel sagte MDR SACHSEN-ANHALT, zum Vorstoß des Innenministeriums seien in der nächsten Woche mit CDU und SPD Gespräche geplant. Diesen wolle er nicht vorgreifen. Die Grünen seien für faire und zügige Verfahren.

Erstaufnahmen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind die Anlaufstelle in Halberstadt sowie dezentrale Einrichtungen in Magdeburg, Genthin und in Klietz im Landkreis Stendal Erstaufnahmeeinrichtungen. Künftig sollen nur noch die Unterkunft in Halberstadt und eine noch im Bau befindliche Einrichtung in Stendal als Erstaufnahmen genutzt werden.

Nach der Registrierung in den Erstaufnahmen werden die Asylbewerber von den Landkreisen und kreisfreien Städten in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen untergebracht.

Keine Ankerzentren in Sachsen-Anhalt

Das Innenministerium reagiert mit dem Vorstoß auf die Diskussion um sogenannte Ankerzentren. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass sich Sachsen-Anhalt nicht an Ankerzentren beteiligen will. In den Zentren sollen nach Plan der Bundesregierung Asylbewerber untergebracht werden, bis ihre Bleibeperspektive feststeht. In der Regel sollen sie höchstens anderthalb Jahre in den Zentren verbringen.

Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", dass derartige Zentren falsche Erwartungen wecken könnten. Die Zahl der Abschiebungen werde durch sie nicht automatisch steigen. Laut Stahlknecht scheitern in Sachsen-Anhalt 70 Prozent der Abschiebungen, weil die Herkunftsstaaten die Menschen nicht zurücknehmen wollen.

Ankerzentren ab August geplant

Die Bundesregierung will sechs Ankerzentren in einer Pilotphase in ganz Deutschland aufbauen. Die ersten Einrichtungen für jeweils bis zu 1.500 Asylbewerber sollen bereits im August öffnen. In ihnen soll dann das komplette Asylverfahren abgewickelt werden. Immer mehr Länder erteilten dem Bund mittlerweile allerdings eine Absage. Derzeit will sich nur noch Bayern an der Pilotphase beteiligen.

Mehr zum Thema