Rücktritt nach Plagiatsaffäre Grünen-Chefin Garben stellt Amt mit "sofortiger Wirkung" zur Verfügung

Die Vorsitzende der Grünen in Sachsen-Anhalt, Britta-Heide Garben, ist mit "sofortiger Wirkung" von ihrem Amt als Landesvorsitzende zurückgetreten. Das teilte sie in einer persönlichen Erklärung am Mittwochvormittag mit. Sie habe sich "für den klaren persönlichen Schritt entschieden", um nicht weiter "von der wichtigen bündnisgrünen Arbeit in Sachsen-Anhalt" abzulenken, begründete die Politikerin den Schritt.