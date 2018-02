Nach umstrittener Rede AfD mahnt Poggenburg ab

Sachsen-Anhalts AfD-Chef Poggenburg ist für seine beleidigenden Äußerungen über Türken in Deutschland vom Bundesvorstand abgemahnt worden. Wie Parteisprecher Lüth mitteilte, fiel der Beschluss einstimmig. Poggenburg hatte in einer Rede zum politischen Aschermittwoch die türkische Gemeinde in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet.

Poggenburg hatte mit seiner Rede zum politischen Aschermittwoch deutschlandweit für Kritik und Entsetzen gesorgt. Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierten mit Unverständnis. Haseloff sagte: "Die Äußerungen sind verunglimpfend und beleidigend". Sie schürten vorsätzlich Hass in Deutschland. Die heftige Kritik an seinen Äußerungen wies Poggenburg als an Stimmungsmache zurück. Eine Entschuldigung bei der türkischen Gemeinde lehnte er ab.