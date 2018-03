Denn, so die Meinung vieler weitere Nutzer: Er sei nicht wegen seiner Aussagen, sondern aus Imagegründe zurückgetreten, da die AfD mehr Wähler aus der Mitte bekommen möchten, die nicht so radikal, wie Poggenburg denken. Außerdem lässt sich auch nicht abstreiten, dass ganz viele Menschen seiner rassistischen Rede zugejubelt haben. Deshalb merkt Nutzer Hanning Voigts (@hanvoi) auch verwundert an: "Bisschen seltsam ist das schon. Die Zuhörer im Saal haben ihn immerhin frenetisch gefeiert."