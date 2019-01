Jahrelang war er eines der führenden Gesichter von Sachsen-Anhalts AfD – nun ist der Landtagsabgeordnete André Poggenburg mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgetreten. Das berichten mehrere Medien, darunter der "Spiegel" . Poggenburg habe dem Magazin seinen Rücktritt in der Nacht per SMS bestätigt, heißt es dort.

Die Deutsche Presse-Agentur meldet, dass AfD-Bundesvorstandsmitglied Kay Gottschalk der Agentur den Austritt von Poggenburg ebenfalls bestätigt hat. Eine offizielle Stellungnahme von Poggenburg gibt es bislang nicht. Der "Spiegel" zitiert aber aus einem Schreiben, das der 43-Jährige an die Bundesgeschäftsstelle der AfD geschickt hat. Darin schreibt Poggenburg laut "Spiegel", dass er sich der AfD und vielen ihrer Mitglieder "weiterhin irgendwie verbunden" fühle. Die Entwicklung innerhalb der AfD in den vergangenen Wochen und Monaten habe aber gezeigt, dass sie nicht mehr seine politische Heimat sei.

Offenbar keine Kollegen mehr: André Poggenburg (links) und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag, Robert Farle. Bildrechte: dpa

Wie die Deutsche Presse-Agentur weiter berichtet, hatten Poggenburgs Kollegen in der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt am Donnerstag ein "klares und aufrichtiges" Bekenntnis zur AfD von Poggenburg verlangt. Außerdem sei ein Antrag auf Ausschluss an den Vorstand herangetragen worden.



Einen Tag zuvor – am Mittwoch – hatte Poggenburg noch offen gelassen, ob er in der Partei und der Fraktion bleiben wird. Schon da sagte er aber: