MDR SACHSEN-ANHALT: Die CDU-Parteispitze um Holger Stahlknecht positioniert sich in Sachsen-Anhalt immer wieder gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Jetzt kamen aber zum wiederholten Male Äußerungen von CDU-Politiker Lars-Jörn Zimmer auf, eine solche Zusammenarbeit zumindest nicht auszuschließen. Warum gibt es solche Gegensätze?

Benjamin Höhne: Es scheint ein Phänomen zu sein, dass die Autorität des Spitzenpersonals im Osten schnell an ihre Grenzen gerät. Ein Parteivorsitzender hat wenige Disziplinierungsmaßnahmen gegenüber einem Landtagsabgeordneten oder gegenüber einem Kreisvorsitzenden. Die können fest verankert sein in ihrem Kreis und können dort ihre Basis haben und lassen sich dann vielleicht erstmal wenig erzählen vom Parteivorsitzenden.

Da kommt es auf das Spitzenpersonal an, wie es seinen eigenen Laden – salopp gesagt – im Griff hat. Es gibt einen Abgrenzungskurs der CDU-Spitze gegenüber der AfD in Sachsen-Anhalt. Aber wie weit trägt der noch in der zweiten und dritten Reihe? Da muss man schon ein Fragezeichen setzen.

Mein Eindruck ist, dass man auf der einen Seite die Beschlüsse hat, aber die realen Einstellungen auf der anderen Seite doch etwas anders sind. Meines Erachtens mehren sich mehr und mehr die Zeichen von Personen innerhalb der CDU, die einer Annäherung an die AfD doch wesentlich aufgeschlossener gegenüber stehen.

CDU-Politiker Lars-Jörn Zimmer (rechts) hat die Debatte um eine Zusammenarbeit mit der AfD mit neuen Aussagen befeuert. Zusammen mit seinem Parteikollegen Ulrich Thomas (links) hatte er im vergangenen Jahr bereits in einer Denkschrift über eine Annäherung an die AfD geschrieben. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Ist das ein ostdeutsches Phänomen?

Die CDU ist eine erodierende Volkspartei. Sie wird tendenziell kleiner, nicht größer. Und die kleinen Parteien gewinnen an Wählerzuspruch. Und da ist die Frage, wie man damit umgeht. Im Osten ist die Situation ein Stück weit dramatischer, weil dort die Milieus, auf denen die CDU fußt, sich nie ausgebildet haben. Das katholische Milieu zum Beispiel. Von daher stellt sich die Frage der Bündnisoptionen im Osten viel stärker.



Dort sind die Sympathien in der zweiten und dritten Reihe der Union für ein mögliches Zusammenarbeiten mit der AfD doch viel stärker vernehmbar als das im Westen der Fall ist. Das hat damit zu tun, dass man sich inhaltlich viel näher an der AfD sieht in vielen Fragen und politisch-kulturelle Gemeinsamkeiten eher teilt.



Wenn man einen CDU-Politiker nimmt und ihn an einen Stammtisch setzt, dann würde er sich wahrscheinlich eher mit jemanden von der AfD verstehen als mit einem Grünen.

Wie realistisch ist, dass es tatsächlich soweit kommt?

Wenn man sich das europäische Spektrum anschaut, dann ist es durchaus etwas Normales, dass konservative Parteien mit rechtspopulistischen Parteien zusammenarbeiten – auch über Minderheitsregierungen.



Da war Deutschland bisher eine Ausnahme. Da stellt sich schon die Frage, warum sollte Deutschland da auch in Zukunft eine Ausnahme sein? Wenn die AfD noch weiter stärker wird, sich ein Stück weit professionalisiert, sich vielleicht in Richtung konservative Mitte orientiert und weniger ins rechtsextreme Spektrum.

Wie lange wird es dann noch möglich sein, dass die CDU in Sachsen-Anhalt sagen kann: Nein, mit der AfD arbeiten wir nicht zusammen?

Meine These ist die, wenn es einmal tatsächlich zu einer Zusammenarbeit kommen sollte – wie auch immer die geartet ist – dann fällt solch eine Zusammenarbeit nicht vom Himmel, sondern wird vorbereitet. Da gab es auch schon verschiedenste Signale in diese Richtung.



Wenn die Mehrheitsverhältnisse so vertrackt werden wie in Thüringen, dann wird der Druck auf die CDU sicherlich stärker werden, auch in diese Richtung neue Wege gehen zu müssen.