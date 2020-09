Höhne erklärt, diese Auszählungsweise sei sonst unüblich. Würde man dies jedes Mal tun, würde das an der Realität des Parlamentarismus weit vorbeigehen. Höhne begründete das mit dem Regierungssytem in Deutschland, wonach Land- und Bundestag in Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen aufgeteilt seien – bei klaren Mehrheitsverhältnissen, die fix sind. Höhne: "In Deutschland kann man es sich sparen, dass ausgezählt wird." Die Regierung, der Ministerpräsident, sei auf die Unterstützung im Landtag angewiesen: "Und wenn die wegbröckelt, dann kann der auch im Prinzip das Handtuch selbst werfen."

Höhne sagte weiter: "Deshalb macht es auch Sinn, dass die Parlamentsparteien untereinander beschließen, wenn sich an der Anwesenheit der Abgeordneten etwas verändert, dass die grundlegenden Mehrheitsverhältnisse dadurch nicht betroffen sind." Andere Fraktionen würden dann einfach ein paar Abgeordnete zurückziehen. Wegen Krankheit, Delegationsreisen oder Wahlkreisarbeit komme diese Praxis immer wieder vor. So gebe es die Regel der parlamentarischen Gepflogenheit, dass man eine Situation nicht ausnutzte, wenn die Regierungsparteien nicht in voller Stärke da seien. "Es macht auch insofern Sinn, dass ein Parlament handlungsfähig bleiben muss, gerade wie wir es aktuell in Krisenzeiten wie mit Covid-19 erleben, wo es noch schwieriger ist, alle Parlamentarier zusammenzubekommen."

Dem gegenüber stehe aber, dass die etablierten Parteien wissen sollten, dass man bei der AfD mit allem rechnen müsse. Auf "Tabubrecher", bei denen man "sich auf solch taktische Spielchen einstellen muss, die einen Höhepunkt zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gefunden hatten".

Trotzdem gebe es ein Spannungsverhältnis in den Parlamenten, in dem die Abgeordneten stehen: Auf der einen Seite stehe Artikel 38 des Grundgesetzes, demgemäß Abgeordnete ein freies Mandat haben und nicht an Weisungen gebunden sind. Auf der anderen Seite stehe Artikel 21 des Grundgesetzes, der Parteien eine besondere Rolle zuweist. Laut dem Politikexperten läuft die politische Willensbildung im deutschen Regierungs- und Parteiensystem stark über die Parteien – und im Parlament über Fraktionen.

Das schließe nicht aus, dass es bei einigen Abstimmungen immer auch Abweichler geben könne. Doch könne man Abgeordnete in Deutschland ein Stück weit als Vertreter ihrer Partei sehen – anders als etwa in den USA. Benjamin Höhne schlussfolgert: "Die Wählerinnen und Wähler sollten genau hinsehen, wer im Parlament und welche Partei im Parlament, welche Rolle spielt – also ob es um das ernsthafte Suchen nach Lösungen oder einfach um Krawallmachen geht."