Kliche forscht in den Feldern der Politik- und Gesellschaftspsychologie. Seine These: Im Grunde haben CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke das gesellschaftliche Klima erzeugt, aus dem heute Unsicherheiten und damit die Basis für Hassrede und Bedrohungen entstanden sind. Die AfD, als populistische Partei, gebe indirekte Handlungsanweisungen, die von Menschen, die dafür empfänglich seien, in direkte Taten umgesetzt würden. In der letzten Konsequenz führt das zu extremistischen Gruppen, die Todeslisten mit den Namen politischer Gegner führen.

Silvan Arndt (Die Linke) bei der konstituierenden Sitzung des Querfurter Stadtrates am 03. Juli 2019. Bildrechte: MDR/Ulli Kiesel

Trotzdem sitzt Silvan Arndt an einem Mittwochabend Anfang Juli wieder im Querfurter Rathaus. Am Ende haben er und seine Familie entschieden, nicht aufzugeben: "Wenn wir jetzt das Handtuch schmeißen, haben die ja, was sie wollen: Das einer nach dem anderen geht."



Ganz folgenlos bleiben die Anfeindungen jedoch auch für ihn nicht. Auf die Frage, ob nicht auch Die Linke mit aggressiver Rhetorik zu Übergriffen beitrage, antwortet Arndt: Er habe sich vorgenommen in Zukunft eher ruhiger und informativer aufzutreten. Dass die Bedrohungen in absehbarer Zeit verschwinden, erwartet er dennoch nicht.