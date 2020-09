Der Untersuchungsausschuss (U-Ausschuss) im Landtag Sachsen-Anhalt zum Polizeieinsatz am Tag des Anschlags von Halle hat am Mittwoch getagt. Bei der Sitzung sind die Polizeispitzen aus Magdeburg und Dessau befragt worden. Sie beschrieben, wie sie die Sicherheitslage am Tag des Anschlags am 9. Oktober 2019, dem jüdischen Feiertag Jom Kippur, eingeschätzt hatten.