Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben Lobbyisten für den selbstbestimmten Tod

Meistens geht es ganz schnell. Zehn Minuten bis zum Tod, höchstens eine Viertelstunde. "Dann rufe ich die Polizei." Der Mann, der das sagt, heißt Rolf Knoll. Er begleitet Menschen an dem Tag, an dem sie sterben möchten – zumindest dann, wenn sie drei Bedingungen erfüllen. Sie müssen selbst Medikamente besorgt haben und sie selbst schlucken. Sie müssen sich sehr genau überlegt haben, sterben zu wollen. Und sie dürfen niemanden sonst haben, der sie beim Sterben begleiten könnte. Kinder, Ehepartner oder Enkel zum Beispiel. "Dann mache ich es", sagt Rolf Knoll.

Wenn er es macht, ist für alles gesorgt. Rolf Knoll streichelt den Menschen dann durchs Haar. Er hält ihre Hand, spendet ihnen ein bisschen Wärme und Nähe. Er ist für sie da, wenn niemand sonst für sie da ist. Auf dem Tisch liegt eine Freitod-Verfügung. "Damit die Polizei direkt weiß, dass keine Straftat vorliegt." Alle sollen wissen: Hier ist jemand freiwillig gestorben – weil er unheilbar krank war, weil er sein Leben wegen Schmerzen als nicht mehr lebenswert empfunden hat.

Zahlreiche Menschen beim Sterben begleitet

Rolf Knoll ist 71 Jahre alt und engagiert sich fast die Hälfte seines Lebens bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), seit 29 Jahren. Kontaktstelle Zwickau. Zuständig für die neuen Bundesländer, Thüringen ausgenommen. Wie viele Menschen er in dieser Zeit beim Sterben begleitet hat, weiß er zwar in etwa. Sagen will er es nicht. "Es waren zahlreiche Menschen", sagt er nur.

Wer Rolf Knoll nach seinem Antrieb fragt, der bekommt eine sehr persönliche Geschichte zu hören. Sie spielt im Dezember 1972. Knolls Großvater litt unter Speiseröhrenkrebs. Die Ärzte hatten eine künstlische Speiseröhre eingesetzt, die aber war vom Körper abgestoßen worden. Was blieb, waren unerträgliche Schmerzen. "Er hat gelitten wie ein Hund", sagt Rolf Knoll. Sprechen konnte er nicht mehr. Auf der Intensivstation habe er damals ein Fass aufgemacht, erinnert sich Knoll. Er konnte es nicht verstehen, dass sein Großvater trotz der Schmerzen am Leben gehalten wurde. "Das hat sich bei mir eingeprägt."

Heute, fast 50 Jahre später, hat er regelmäßig mit dem Tod zu tun. Es gibt Zeiten, da häufen sich die Anfragen in seiner Kontaktstelle in Zwickau. Es sind die dunklen Wintermonate.

Nun ist es nicht so, dass man mal eben bei Rolf Knoll anrufen kann und er spontan vorbei kommt, um Menschen beim Sterben zu begleiten. Er macht das nur, wenn er bereits vorher viel mit den Menschen gesprochen hat. Manche von ihnen kennt er schon jahrzehntelang. Sie haben zum Beispiel mit ihm ihre Patientenverfügung durchgesprochen und aufgesetzt – ein Hauptanliegen der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. "Von 12 bis 15 Anfragen nehme ich eine an", sagt Knoll.

Rolf Knoll aus Zwickau engagiert sich seit fast 30 Jahren bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Bildrechte: Dörthe Boxberg Der 71-Jährige kennt natürlich die Gesetzeslage. Er weiß, dass aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten ist. Er weiß, dass der assistierte Suizid straffrei ist – wenn denn kein geschäftsmäßiges Interesse vorliegt. Was sehr bürokratisch klingt, steht seit 2015 im Strafgesetzbuch. Paragraph 217. Der verbietet die "geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung"; unter anderem also, dass damit Geld gemacht wird. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben hält von diesem Gesetz nicht besonders viel. Und damit ist sie nicht allein. Seit mehrere Institutionen Verfassungsbeschwerde gegen Paragraph 217 des Strafgesetzbuches eingelegt haben, liegt der Fall in Karlsruhe. Bundesverfassungsgericht. Im Herbst wird ein Urteil erwartet.

Die aktuelle Regel sei zu schwammig und zu genau. Das sagt Wega Wetzel, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. "Wir wünschen uns eine konstruktive Regelung im Zivilrecht." Wie die aussehen könnte? Wega Wetzel meint: "Wir brauchen einen Kriterienkatalog, aus dem hervorgeht, wann und wie Ärzte oder andere Menschen beim Sterben helfen dürfen." Auf der jetzigen Gesetzesgrundlage sei konkrete Hilfe kaum möglich, sagt sie. Dieser Kriterienkatalog würde auch Menschen wie Rolf Knoll bei ihrem Ehrenamt helfen, denkt Wega Wetzel.

Die Anfänge der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben gehen ins Jahr 1980 zurück. Damals als Bürgerrechtsbewegung- und Patientenorganisation gegründet, hat sie heute um die 23.000 Mitglieder. Die meisten begleiten Menschen nicht beim Sterben, sind lediglich passives Mitglied in der DGHS. Andere hören zu, geben Ratschläge – und im Zweifel auch mal Adressen aus der Schweiz heraus. Eines aber machen sie nicht: Sie und ihre Ehrenamtlichen vertreiben oder verkaufen keine Medikamente, deren Einnahme das Leben beendet. "Darauf sei ausdrücklich hingewiesen", steht auf der Website der DGHS.

Lobbyarbeit für den Tod?

Wega Wetzel arbeitet seit 2009 als Pressesprecherin der DGHS. Bildrechte: Oliver Kirpal Trotzdem stellt sich die Frage: Macht die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben Lobbyarbeit für den Tod? Wega Wetzel zögert kurz. "Lobbyarbeit für den selbstbestimmten Tod vielleicht", sagt sie. "Das Wie ist unser Thema." Niemand werde von der DGHS zum frühzeitigen Tod überredet. "Wir wollen auch Suizid nicht verherrlichen", sagt Wega Wetzel. "Unser Grundgedanke ist die Selbstbestimmung."



Die DGHS ist damit ganz automatisch so etwas wie ein Gegenspieler der wachsenden Hospiz- und Palliativmedizin in Deutschland. Während der Fokus dort darauf liegt, den Patienten an ihrem Lebensende eine bestmögliche Lebensqualität zu bieten, soll nach Meinung der DGHS jeder Patient sagen können: "Es ist genug, das ist nicht mehr mit meinem Würdeempfinden vereinbar."

Unser Grundgedanke ist die Selbstbestimmung. Wir manövrieren niemanden in den frühzeitigen Tod. Wega Wetzel, Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben