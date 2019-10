In einer Fußgängerzone nahe des Köthener Rathauses stellt Malek Domani Tische und Stühle vor sein neues Bistro. Erst im August hat er eröffnet. Der 27 Jahre alte Syrer ist gelernter Gastronom, hatte vor seiner Flucht in Hotels als Koch gearbeitet.

"Also zuerst braucht man viel Geld und viele Unterlagen hier in Deutschland. Bei uns ist das einfacher." In Syrien sei Bestechung üblich gewesen sagt er. Dass es in Deutschland anders läuft, findet er gut, obwohl es in Syrien einfacher gewesen sei, ein Geschäft zu gründen.