Pro & Contra Weniger Krankenhäuser – bessere Versorgung

"Wir betreiben überall Gebäude, wo draußen Krankenhaus draufsteht – aber kein echtes Krankenhaus drin ist." Es ist ein vernichtendes Urteil, das der Gesundheitsökonom Reinhard Busse über die Qualität der medizinischen Versorgung in den Krankenhäusern in Sachsen-Anhalt fällt. Nur, weil Patienten gerade in ländlichen Gebieten bisher in relativ kurzer Zeit ein Krankenhaus erreichen konnten, bedeute das noch nicht, dass ihnen dort auch geholfen werden könne: "In den meisten dieser Krankenhäuser ist weder die Ausstattung drin noch das Personal da, das sie erwarten", sagt Busse.

Pro: Weniger Krankenhäuser, bessere Versorgung

Nur, weil Krankenhäuser 'wohnortnah' erhalten werden, ermöglichen sie keine bessere medizinische Versorgung. Im Kern lautet der Vorwurf: Kleine Kliniken sind zu wenig spezialisiert, um Patienten in bestimmten Notfällen angemessen behandeln zu können. Der Gesundheitsökonom Busse war als Gutachter an einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung beteiligt, die zu dem Ergebnis kommt: In Deutschland müsste die Zahl der Krankenhäuser von derzeit 1.400 auf rund 600 reduziert werden. Ein solch drastischer Einschnitt in das medizinische Versorgungsnetz würde nach Ansicht der Experten eine Beseitigung bisheriger personeller und materieller Engpässe ermöglichen.

Busse erklärt seine Position am Beispiel des Burgenlandkreises – und daran, was passiert, wenn dort jemand einen Herzinfarkt erleidet. Im Landkreis gibt es drei Krankenhäuser – in Naumburg, Weißenfels und Zeitz. Sie sind für die medizinische Versorgung von rund 180.000 Menschen zuständig. Statistisch gesehen gibt es, laut Busse, in jeder Woche etwa acht Herzinfarkte, die auf die Klinikstandorte verteilt werden.

Dass da nicht drei Krankenhäuser entsprechend mit Personal und Technik ausgestattet sind, ist doch klar. Und welcher Burgenlandkreis-Bewohner weiß eigentlich, in welches der drei Krankenhäuser er gehen muss? Ist das nicht eigentlich eine schwachsinnige Aktion, drei Krankenhäuser zu haben, die alle drei schlecht ausgestattet sind? Reinhard Busse, Gesundheitsökonom