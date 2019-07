Prostituiertenschutzgesetz Wo Regeln für Sexarbeiter an ihre Grenzen stoßen

Sexarbeit: Warum benutzt der MDR SACHSEN-ANHALT in diesem Artikel das Wort? Der Begriff Prostituierte ist häufig negativ besetzt. Einige verbinden damit Zwang. Das Wort Sexarbeiter ist neutraler und wird deswegen in der aktuellen Debatte häufiger genutzt. Auch, weil es mehr sexuelle Dienstleister einschließt als das Wort Prostitution. Berufsverbände selbst sprechen eher von Sexarbeitern als von Prostituierten.

Seit 1. Juli 2017 gibt es eine neue Regelung zur Sexarbeit, das Prostitutiertenschutzgesetz. Sein Inhalt: Sexarbeiter sollen regelmäßig an Gesundheitsberatungen teilnehmen und sich gewerblich anmelden. Ohne Kondom dürfen sie mit Kunden keinen Sex mehr haben. Bordellbesitzer brauchen mit dem neuen Gesetz eine Erlaubnis, um ihr Geschäft führen zu dürfen. Die Hoffnung der Union- und SPD-Politiker, als sie das Gesetz einführten, war, dass Zwangsprostitution so auffallen würde – und damit verhindert werden könnte.

Nachdem das Gesetz bundesweit in Kraft getreten war, hatten die Bundesländer die Aufgabe, festzulegen, welche Behörde die neuen Aufgaben übernehmen würde. In einigen Bundesländern, wie Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, war das schon im Juli 2017 geregelt. In anderen Ländern, wie beispielsweise Sachsen, hat es bis zum Dezember 2017 gedauert. In Sachsen-Anhalt gibt es ein sogenanntes Ausführungsgesetz für das Prostituiertenschutzgesetz erst seit März 2019. Für die Sexarbeiter im Land eine lange Wartezeit, die viele verunsichert hat.